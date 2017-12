Společnost Hyundai založil Korejec Chung Ju-yung (1915-2001), nejstarší z osmi dětí chudého vesničana z podhorské oblasti na severu Koreje. Ju-yung v pětadvaceti otevřel opravnu automobilů, která byla díky rychlosti a kvalitě komerčně úspěšná.

Jak uvádí firemní materiály, v dubnu 1946 se poprvé objevil na firemním štítě název Hyundai (v korejštině znamená moderní). O rok později Ju-yung založil další firmu - Hyundai Engineering and Constructing, která se nejvíce angažovala ve stavebnictví. Pro Američany Hyundai mj. postavil rezidenci generála Eisenhowera.

Chung Ju-yung, zakladatel značky Hyundai

FOTO: Hyundai

První model využíval techniku Mitsubishi



Samotná automobilka Hyundai byla založena v roce 1967. Hyundai spolupracoval s americkým Fordem, od svého vzniku až do roku 1971, kdy pro Američany automobilka licenčně montovala modely Cortina a Granada. Poté se cesty firem rozešly a Hyundai osm let po svém založení přišla s prvním vlastním automobilem.

Tím byl Hyundai Pony, malé auto s pohonem zadních kol. Vyrábělo se v letech 1975 - 1982 a byl to první masově vyráběný korejský automobil. Podvozek a motor měl převzaté z modelu Mitsubishi Colt 1200. Vnější vzhled mělo na starost věhlasné studio Italdesign. Modelu pony se vyrobilo za sedm let více než 337 tisíc kusů.

Hyundai Pony

FOTO: Hyundai

Dlouhé desítky let pak značka Hyundai platila za levná, nepříliš atraktivní vozidla. To se výrazně změnilo až v posledních zhruba deseti letech, kdy se korejská automobilka přizpůsobila náročným evropským zákazníkům a vývoj a design do značné míry „přestěhovala” do Evropy.

Továrnu má Hyundai i v Česku



Zakladatel značky Chung Ju-yung ve své firmě pracoval až do svých 85 let, kdy zemřel. Jeho impérium zahrnuje nejenom automobilku, ale i firmy pro výstavbu dálnic, jaderných elektráren, námořních lodí nebo výrobu elektroniky.

Hyundai i30 N (2017) - první sportovní model značky v její 50leté historii

FOTO: Hyundai

Hyundai Motor je součástí skupiny Hyundai Motor Group, od roku 2010 pátého největšího výrobce automobilů na světě, a zahrnuje přes dvacet dceřiných společností a přidružených organizací působících v různých oborech automobilového průmyslu. Hyundai Motor provozuje devět výrobních závodů mimo Jižní Koreu (jeden je i na území České republiky), v roce 2016 prodal 4,9 miliónu vozidel.

Modely Hyundai se prodávají ve 186 zemích prostřednictvím 5 300 dealerství. V roce 2016 společnost v ČR prodala 20 496 osobních automobilů a patří mezi pět nejprodávanějších značek v Česku. Součástí skupiny Hyundai je i automobilka Kia.