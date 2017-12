Ve francouzském Molsheimu mají důvod k radosti. Už hodně automobilek, které byly závislé na jednom jediném, a navíc extrémně drahém voze, zkrachovalo. Jistě, Bugatti se to s koncernem VW za zády krásně prodává, když na jednom autě může tratit klidně milióny. Ale o to nejde. Kdyby nebyl o Bugatti zájem, v době kauzy dieselgate by brány továrny zabouchlo vedení koncernu dřív, než by stačili všichni dělníci odejít.

Plán prodeje, výroby a doručení sedmdesáti superdrahých vozů (Bugatti Chiron stojí kolem 100 miliónů korun) byl naplněn. Auto s šestnáctiválcem do W je extrémně obtížné vyrobit, vždyť součástí jeho konstrukce jsou i materiály z leteckého a kosmického průmyslu. Jen vytvoření karoserie z uhlíkových vláken je přímo umělecké sochařské dílo.

Bugatti Chiron 42 seconds

FOTO: Bugatti

FOTO: Bugatti

Bugatti tedy slaví i přesto, že titul nejrychlejšího sériového vozu světa nyní patří Švédům. Před nedávnem totiž oficiálně porazil Bugatti Veyron jeho konkurent Koenigsegg Agera RS. [celá zpráva]

Bugatti však plánuje odpověď, jen co dostane pneumatiky, které vydrží tak extrémní zátěž.

V současné době bylo prodáno 300 kusů Bugatti Chiron. Limitovaná výroba končí na čísle 500, takže už jsme za půlkou.