Nadšenci z amerického Cars Evolution připravili souhrn, který mapuje všechny generace M5 včetně jejich motorů, výkonů, rychlostí i ceny.

Začalo to v roce 1985, kdy přišel na trh model M5 E28 s výkonem 213 kW. Tehdy to byl nejrychlejší sedan na světě. V roce 1989 pak přišlo BMW M5 E34 s 234 kW, které mělo poprvé omezovač rychlosti na 250 km/h. Tento model skončil svou dráhu v roce 1996, takže se vyráběl dlouhých sedm let.

O dva roky později přišlo na řadu BMW M5 E39 s vidlicovým osmiválcem a výkonem 294 kW.

V roce 2005 prošlo auto dramatickou změnou (generace F10). Pod kapotu se nacpal ohromný vidlicový desetiválec s 373 kW. Ten vydržel jen tuto generaci, protože poslední, nedávno představené auto se vrátilo k osmiválci, ale samozřejmě s ještě větším výkonem. BMW M5 F90 disponuje 447 kW.