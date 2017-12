Když čínská značka Nio se svým elektrosporťákem vytřela zrak všem superautům z Německa, Itálie či USA a získala pro sebe rekord severní smyčky na okruhu v Nürburgringu, vypadalo to, že ticho na automobilové scéně neskončí. Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren…, ani jedna firma k tomu nevydala jediné prohlášení. Auto na elektriku z Číny jim to nandalo rozdílem třídy. [celá zpráva]

A pak se roztočila soukolí a v automobilkách to najednou začalo vrčet elektricky i v nejvyšších patrech. Například McLaren už testuje první čistě elektrický supersport. Potvrdil to časopisu Autocar šéf designu Dan Parry-Williams: „Ano, máme testovací mulu, která má pod kapotou čistě elektrický pohon. Ale bude to ještě dlouhá cesta od současné techniky k prvnímu vyrobenému vozu.“

McLaren Senna – nejnovější model značky. Ovšem stále se spalovacím motorem.

FOTO: McLaren

McLaren si uvědomuje, že hranice spalovacího motoru jsou dosaženy. Tedy alespoň v konvenčním pojetí. Samozřejmě že existují cesty, jak výkon zvýšit, ale to se na dynamice vozu moc neodrazí. Použití elektřiny a elektrických motorů, které přidávají dynamice vozu už v nejnižších otáčkách, může udělat mnohem větší službu. To chápou už dávno i konstruktéři formule 1.

Hybridní technologie se tak přesune i do silničního McLarenu, kde se očekává, že v roce 2022 bude padesát procent všech prodaných aut hybridních. Následovat bude jednoznačný krok k opuštění spalovacího agregátu.