Automobilová nehoda se stala v Baton Rouge v americkém státě Louisiana a účastníkem byla Honda z roku 2004, která měla instalovaný vadný airbag od firmy Takata. Automobil byl součástí svolávací akce, ale majitel s ním na opravu nedorazil.

Je to tedy již osmnáctá potvrzená smrt (k tomu je nahlášeno i 180 zranění) v důsledku špatných airbagů japonské firmy Takata. Ta dodávala do téměř všech automobilek světa airbagy se špatnou patronou na nafukování airbagu. Jen Honda už vyměnila více než 100 000 vadných součástek a jak je vidno, stále ještě by bylo zapotřebí vyměnit další.

Takata – podvod od počátku

Takata se stala terčem vyšetřování v roce 2009, kdy za volantem Hondy Accord zemřel řidič, kterému vybuchl v neočekávané chvíli před obličejem airbag, který vymrštil část patrony pro hnací náplň proti obličeji. Posléze se ukázalo, že jako hnací náplň byl použit nestabilní dusičnan amonný. Tato látka, je-li vystavena vlhkosti, může způsobit prudkou explozi. Vysoušecí prostředek ovšem spolu s ní ve zkoumaných airbazích nebyl.

Takata o celém problému věděla už od roku 2000, kdy testy ukázaly problematické výsledky, ale vedení společnosti tyto informace zamlčelo a automobilky tak dál dostávaly vadné airbagy.

Odhaduje se, že po celém světě bylo vybaveno těmito airbagy více než padesát miliónů vozidel. Většina už byla svolána do servisů k opravě, ale hodně z nich se také k opravě nedostavilo. [celá zpráva]

Takata dostala obří pokutu, musí uhradit všechny výlohy s výměnou a odškodnit oběti nehod. Firmu to téměř položilo, ale stále funguje. Nedávno dokonce oznámila, že už nikdy vyrábět airbagy nebude (ostatně výrobu po zjištění okamžitě zastavila a nahradily ji jiné firmy) a soustředí se na vývoj autoelektroniky. [celá zpráva]