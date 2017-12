Všechny automobilky se vrhly na plánování své elektrické budoucnosti. Stejně tak i Toyota, u které to není vůbec překvapivé. Vždyť už dnes nabízí docela solidní počet hybridních verzí. Ale za tři roky už to bude podle plánu deset modelů s velkou zásobou elektřiny uloženou v akumulátorech a s přípojkou do zásuvky. Za dalších pět let to budou všechny řady značek Toyota i Lexus. A pozor! Toyota do toho započítává i modely na vodíkové palivové články.

Celá tahle snaha je jen částí toho, jak chce firma dostát svému slibu z října 2015, kdy se zavázala, že v roce 2050 bude proti roku 2010 produkovat o 90 % méně CO2. Ale nejde jen o auta, jde o celkovou environmentální politiku firmy.

Teprve teď se také objevily zprávy o tom, že Toyota podepsala velkou smlouvu s jedním z největších dodavatelů akumulátorů – firmou Panasonic. Ovšem to nic nemění na tom, že Toyota sama vyvíjí a pravděpodobně je už hodně blízko k finální verzi speciálního akumulátoru s pevným elektrolytem. Tyto akumulátory mají mít vyšší hustotu energie, lepší vlastnosti při nabíjení a snížený efekt ztráty kapacity. Podle informací by první takové akumulátory měly být v sériovém voze v roce 2020.