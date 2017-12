Emisní skandál Dieselgate zná snad každý, kdo čte noviny - automobilka Volkswagen v roce 2015 přiznala, že její motory TDI EA 189 obcházejí americké emisní testy. Podobné podvody s emisemi nedávno stály za svoláním 22 tisíc vozů Porsche Cayenne Diesel - a nyní přichází řada na Volkswagen Touareg.

Podle agentury Reuters svolala německá KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, agentura pro dohled nad automobilovým průmyslem) do servisů „více než 57 tisíc” touaregů s motory 3,0 V6 TDI, které plní emisní normu Euro 6. Takových aut je na celém světě zhruba 57 600 kusů. To znamená, že do servisu budou muset téměř všechny, ne-li úplně všechny.

Aféra Dieselgate se týkala nadlimitních emisí oxidů dusíku. Touaregy 3,0 V6 TDI Euro 6 mají v souvislosti s nimi dva problémy. Ten první je stejný jako u motorů TDI EA 189 - elektronika rozpozná měřicí cyklus NEDC a podle toho použije „zahřívací strategii”, při které emise NOx odpovídají limitům pro normu Euro 6. Později, při skutečné jízdě po skutečné silnici, jsou emise vyšší.

Druhý problém se týká těch vozidel, která jsou vybavena selektivní katalytickou redukcí (SCR). Tento systém právě oxidy dusíku eliminuje - ve výfukovém systému je dodatečný „katalyzátor”, do kterého je vstřikován roztok močoviny, obchodně známý jako AdBlue. Ten rozkládá oxidy dusíku na vodu a dusík, které pak vycházejí z výfuku vozidla.

I v tomto případě řídicí elektronika rozpozná, že auto podstupuje měření dle normy NEDC a vstřikuje do katalyzátoru SCR množství AdBlue dostatečné k tomu, aby byly emise NOx v rámci limitů. Při reálné jízdě po reálné silnici je ovšem množství vstřikované močoviny menší, a vůz má tedy emise NOx vyšší. Jak moc, Reuters neuvádí.

Pokud tedy VW Touareg 3,0 V6 TDI Euro 6 jezdíte, ať už váš vůz je, či není vybaven SCR, pravděpodobně vám přijde výzva k přistavení vozu do servisu. Oprava má být softwarová, takže by neměla trvat příliš dlouho. Jak se ale auto bude chovat po ní, jak se např. změní spotřeba paliva, je zatím otázkou.