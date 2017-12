Kalifornie chce zakázat prodej aut se spalovacím motorem. Od roku 2040

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Kalifornie chce vytvořit plán, jak se zcela obejít bez aut se spalovacím motorem. Ten plán je již nastíněn a jeho mezní datum je rok 2040. Ovšem tak jednoduché to nebude.