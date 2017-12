Některé takové pokusy skončí mezi trapností a nudou. Ne však tenhle tunig firmy Geiger Cars, která je spíš známá tuningem supersilných amerických vozů.

Vzhled původní vůz jen připomíná.

FOTO: Geiger Cars

Oka na zavěšení pod vrtulník nesmí chybět.

FOTO: Geiger Cars

Tenhle wrangler není přebudovaný, aby se co nejvíce přiblížil tomu stroji, který svou pouť začal v roce 1940. Je zajímavé, že to vlastně ani není zapotřebí. Stačilo dát dvoudveřovému vozu speciální armádní zelený olivový nástřik. A to samozřejmě všeho, nejen karoserie, ale i dílů podvozku a kol. Na karoserii a dveře dále přidat bílé nástřiky, popisky a vyměnit přední nárazník za terénní s integrovaným navijákem a dvojicí ok. Nová jsou také kola s pneumatikami 265/70 R17. Interiér dostal speciální čalounění, samozřejmě opět v armádní zelené.

Nástřiky jsou podle původních vzorů.

FOTO: Geiger Cars

Pod kapotou je pak vidlicový benzínový šestiválec, který nabízí dostatečné charakteristiky jak ve výkonu (max 211 kW), tak i v točivém momentu (347 N.m). To vše posílá přes manuální, nebo automatickou převodovku na všechna kola.

Cena auta je v přepočtu asi 1,8 miliónů korun. Ovšem pokud se vám líbí a chcete příští rok s tímhle autem dělat parádu v Plzni na dnech osvobození, pak musíte spěchat. Geiger Cars jich vyrobí jen deset kusů.