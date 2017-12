Není to poprvé, co se v pořadu od bývalých tvůrců legendárního Top Gearu objevuje škodovka. V minulé sezoně to byla novodobá Škoda Felicia. Byla kompletně odstrojená a zbavená barvy měla sloužit jako umělý korálový útes; objevila se v epizodě natáčené v Karibiku.

To v druhé sérii se škodovka objeví v provozuschopném stavu, byť na jeho konci bude zralá na odpis. O co přesně půjde, zatím není jisté, z několikavteřinové ukázky je zřejmé, že červená Octavia Combii II (provedení před faceliftem) zažije doplňování paliva během jízdy a lá u vojenských stíhacích letounů. Něco se však pokazí, protože dostupné záběry ukazují, jak auto hoří.

Recenzi úvodního dílu druhé série najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Video

Upoutávka na The Grand Tour: Season 2

Zdroj: Amazon