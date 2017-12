Pokud nevěřícně kroutíte hlavou a nevíte, jak by si někdo soudný mohl koupit tak drahé parkovací stání, pak netušíte, jak problematické je parkování v New Yorku. Pro připomenutí – v tomhle městě žije 23 miliónů lidí. Každopádně ani porovnání s ostatními lokacemi v New Yorku a jejich cenami parkovacích míst nevyznívá pro tento dům tak dramaticky. Třeba v parkovacím domě v Brooklynu stojí parkovací místo mezi 185 – 200 tisíci dolary (4 070 000 až 4 400 000 Kč). A jedna z deseti podzemních garáží na 42 Crosby st. stojí rovný milión dolarů (asi 22 miliónů korun).

Takže jak vidíte, není to nejdražší parkování v New Yorku. Ale přesto stojí za zaznamenání. Ovšem tenhle dům, kde jeden byt stojí přibližně 220 miliónů korun, má ještě jednu zvláštnost. Tou je možnost auto vůbec nemít. V recepci je totiž možné si objednat malé Mini Coopery nebo BMW prostřednictvím carsharingu a půjčovny ReachNow. Cena začíná na 41 centech za minutu, 20 dolarech za hodinu nebo 110 dolarech za den. Takže kdo by využil této služby každý den, mohl by těch 550 000 dolarů projezdit za 13,7 roku.