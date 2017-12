Americká automobilka Tesla od doby uvedení (duben 2016) získala na model statisíce objednávek. Bohužel zatím ani jeden zákazník nedostal byť jediné auto. To by se mohlo změnit příští týden. Přesto je to pekelně dlouhá doba mezi tím, co automobilka slibovala a skutečně praktikuje.

A teď to začíná znova. Tesla představila velký elektrický tahač Semi. [celá zpráva]

Tesla Semi

FOTO: Tesla

Už nyní přijímá objednávky, ačkoli zatím nikdo oficiálně neřekl, kdy skutečně bude auto v prodeji. A o zakázky nemá nouzi. Už teď jsou položeny na stůl objednávky na více než sto náklaďáků.

Asi největší má pivovarský gigant Anheuser Busch, který si na zkoušku objednat čtyřicet vozidel. Většina z těch firam, které si první vozy objednali, je budou provozovat na zkoušku. Ale i na to jsou to jména a počty velmi zajímavé.

Mezi nimi je například největší maloobchodní řetězec světa Walmart (15 aut), dopravní gigant J.B. Hunt (40 kusů), kanadský řetězec supermarketů Loblaw (25 vozidel), DHL (10 vozů) a šest dalších nemalých společností. Zatím přiznaných je 140 kusů

Zajímavé je to i kvůli tomu, že rezervace každého automobilu znamená složenou zálohu 5000 dolarů (asi 105 000 korun). Přesto tyto peníze asi firmu nezachrání. Finanční situace Tesly není zrovna růžová, když ve své krátké historii se ani vzdáleně nedostala do černých čísel a i odborníci poukazují na to, že situace musí být neudržitelná a že nechápou, jak v ní můžou mít investoři stále důvěru. [celá zpráva]