Jistě jste viděli nějaké video, ve kterém řidič Fordu Mustang při odjezdu ze srazu příliš šlápne na plyn, vůz nezvládne a do něčeho narazí, v horším případě do lidí. Situace, které jsme díky videu svědky tentokrát, je velmi podobná, jen v hlavní roli není Mustang, nýbrž Dodge Viper poslední generace.

Při odjezdu ze setkání Cars & Coffee v texaském Houstonu chtěl řidič trochu předvést, co jeho desetiválec umí. Jenže to přehnal a svůj Viper přetočil. Zastavil se o obrubník, o který vylomil obě levá kola, a poškodil bok auta. Amatérská chyba, ale že peníze neznamenají zručnost za volantem, svět ví už dlouho.

Co je na tomhle případu nepochopitelné, zarážející, odpudivé - dosaďte si jakékoliv podobné adjektivum -, je reakce přihlížejících. Na videu slyšíme smích, výskání, prostě projevy radosti. Radosti nad tím, jak si někdo poškodil své auto; jedno, jestli otřískanou Fabii HTP nebo zánovní Viper.

Tendence lidí přát cizím neštěstí a radovat se z něj je nechutná sama o sobě, ovšem na takovéto události tím spíš. Měli by se tam setkávat lidi, kteří mají rádi auta - ale jak se může někdo, kdo má rád auta, těšit z toho, že někdo jiný naboural svůj vůz?

„No a co, peněz na opravu má určitě dost,” napadne někoho možná. Může to být pravda, taky určitě byl Viper pojištěný, ale to není v žádném případě omluva. Podívejte se na video a posuďte sami. My doufáme, že se v davu na videu našlo aspoň pár lidí, kteří s řidičem soucítili a z nehody radost opravdu neměli.