Wankelův rotační motor je proslulý jednou věcí - vysokými maximálními otáčkami, kterých je schopen dosahovat. Za tuto vlastnost vděčí faktu, že jeho píst rotuje na excentrické hřídeli, neposouvá se nahoru a dolů jako v klasickém Ottově, příp. Dieselově spalovacím motoru, který má většina z nás pod kapotou.

Mezi automobilkami je s Wankely nejvíce spojená Mazda, byť tento motor vznikl v Německu - patent na něj v roce 1929 získal Felix Wankel - a první sériové auto s Wankelovým motorem bylo německé značky NSU. Tu už dnes zná málokdo, ikonu jménem Mazda RX-7 však snad každý.

Ve Wankelově rotačním motoru píst ve tvaru trojúhelníku rotuje kolem excentrické hřídele. (Ilustrační foto)

FOTO: Mazda/Autoblog

Žluté auto na videu níže je Mazda Familia druhé generace, tedy z let 1967-1977. Pod její kapotu tehdy bylo možno dostat Wankel, ale původní motor v tomhle konkrétním voze jistě není - podívejte se na zadní pneumatiky, tahle Familia je stavěná na čtvrtmílové sprinty.

Na jedné z takových událostí v Austrálii, odhadujeme, že při měření hlasitosti výfuku, vytáčel řidič motor, co to dá - a ten to nevydržel. Údajně při otáčkách vyšších než 10 000 ot./min nevydržel setrvačník a motor se doslova rozletěl na kusy. Většina jich putovala na podlahu, některé vyboulily kapotu - a jeden kus se doslova zasekl do kusu plechu před čelním sklem.

Naštěstí, nutno dodat, protože kolem se pohybovalo docela dost lidí a kovový šrapnel, který se ještě před chvílí otáčel desettisíckrát za minutu, by asi neměl s přeseknutím ruky či nohy velký problém. Incident je zaznamenán na videu, které si můžete pustit níže. Také je zarážející, jak málo lidí používá nějakou ochranu sluchu, ale to je na jinou debatu.