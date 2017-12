Opel představil model Grandland X jen s dvojicí motorizací. První je zážehový tříválec o objemu 1,2 litru s přeplňováním, který má výkon 96 kW. Nafťák je vznětová šestnáctistovka s výkonem 88 kW. Takže na tak velké auto zatím žádná super hodnota. Kdo si bude chtít vůz za 480 000 Kč a výš koupit, ten asi bude koukat i po tom, jestli k němu dostane odpovídající agregát.

Konečně Opel oznámil, že ten pořádný čtyřválec má. Je to turbodiesel o objemu dva litry s výkonem 130 kW (177 koní) a točivým momentem 400 N.m. při 2000 ot./min. Sprint z klidu na sto kilometrů za hodinu zvládne za 9,1 sekundy a důležitá je v tomto segmentu i maximální hmotnost taženého přívěsu. V tomto případě jsou to dvě tuny.

Opel Grandland X (2017)

FOTO: Opel

Bohužel to nebude úplně ideální společník na tahání. Přece jen by se s těžkým přívěsem osvědčil spíš pohon všech kol, což ovšem Grandland X nemá, protože je to vlastně podvozkově Peugeot 3008, který také 4x4 nevlastní. V nabídce tak bude pouze elektronický systém kontroly trakce IntelliGrip.

Spotřeba auta by měla být někde kolem 4,8 litrů na 100 km. Počítáme, že nejsilnější motor bude také spojen hlavně s vyššími úrovněmi výbavy – u nás Innovation a Ultimate.

Informace je zatím velmi raná a nemáme tedy žádné zprávy o tom, kolik by agregát měl stát, ani kdy by měl přijít na náš trh. Podrobnosti zjišťujeme a doplníme.