Chcete někam jet, ale své auto nenajdete na místě, kde jste ho zaparkovali. Voláte policii, ta vám řekne, že vůz nebyl odtažen a že byl tedy odcizen. Hledá ho, nenajde, pojišťovna vám vyplatí plnění, koupíte si jiné auto a na to ukradené pomalu zapomenete.

O téměř 27 let později zvoní telefon. Na druhém konci drátu je policista, který říká, že se vaše auto našlo. „Jaké auto?” ptáte se. „Ta 924, kterou vám v roce 1991 ukradli, leží pod srázem poblíž Abbott Prairie Road,” odpovídá policista.

Nepravděpodobný příběh? To zcela jistě, přesto se stal. V lednu 1991 bylo v oregonském Medfordu z parkoviště před kinem ukradeno Porsche 924. Majitel věc standardně nahlásil na policii, ale vůz se nenašel. Až do nynějška, kdy ho náhodou objevil kolemjdoucí.

Venčil psa a všiml si, že auto ležícího ve svahu na střeše. Pokud někdo havaroval a věděl, že je auto ukradené, policii to asi nehlásil, radši prostě došel do cíle pěšky. Na druhou stranu, pokud auto po nehodě dopadlo takhle, řidič by asi těžko odešel po svých. Poblíž auta se našly kosti, ale patřily jelenovi, nikoliv člověku. Je tedy možné, že ho sem hodili zloději schválně.

Porsche 924 je pro leckoho zajímavý sporťák. Ovšem zrovna tenhle kus už asi zachránit nepůjde, podle dostupných informací je spíš zralý do šrotu. 924 není zase tak vzácné auto, aby se zachraňovalo za každou cenu.