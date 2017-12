Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA zkoumá tak pozemní věc, jakou je pneumatika. Ono píchnout pneumatiku na Marsu je dost pitomé. Servis není dostatečně blízko a vystupovat z vesmírného vozítka na výměnu kola taky není úplně komfortní. Mise na Mars tak bude muset mít kola, která nic nepropíchne ani nezničí. Už je to dávno, co byly představeny kola s jakousi pružinovou konstrukcí, která pneumatiku nahrazovala. Systém to byl zajímavý, skvělý, ale pružiny během několika týdnů měnily svůj tvar a vymačkávaly se.

Nová pneumatika je vlastně konstrukcí velmi podobná. Mřížka svinutého kovu do tvaru pneumatiky se dokonale přizpůsobuje povrchu a nejde ji propíchnout, protože vlastně není co propíchnout. Jak se tedy vyřešil problém s vymačkáváním? Jde tu totiž o speciální paměťovou slitinu mědi a titanu. Ta si svůj tvar pamatuje a po deformaci molekulovém prostoru se zase vrátí do původního tvaru.

Testování nové pneumatiky

FOTO: NASA

NASA už kolo otestovala. Na videu můžete vidět, jak je nové kolo nasazeno i na klasickém Jeepu Wrangler. Testy už samozřejmě proběhly v mnohem náročnějším terénu. Tento typ pneumatiky asi nepůjde použít na klasické silnici, ale principy z vesmírného výzkumu se velmi často prolínají do pozemských technologií už za několik let.