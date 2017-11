Amerika se vzmáhá a prodeje aut letí nahoru. Amerika táhne všechny automobilky a stejně tak jsou žádané i autosalony. V Los Angeles se autosalon, který byl donedávna spíš tokovou provinční přehlídkou aut, stal hvězdou první velikosti a překonává i ten v Detroitu. Podle toho také vypadají novinky, které se tu představují. Třeba Subaru tu představilo svůj až osmimístný model Ascent. [celá zpráva]

Mercedes tu nabízí CLS. Ano, to auto, které není ani sedanem, ani kupé, ale někde mezi tím. Auto, které se těší velkému zájmu jak v USA, tak i v Evropě a Číně.

Video

V USA představili novou generaci modelu CLS německé automobilky Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Vypadá opravdu pěkně. Konečně se zbavilo svalnatých blatníků, které luxusnímu autu moc nesluší. Tahle čistá linie bez oblin a s ostrými hranami vypadá o kus lépe. Mercedes tak navazuje na designerskou linku, kterou tlačí poslední dva roky. A vyplácí se to.

Mercedes-Benz CLS (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Jen škoda, že auta jsou tak zaměnitelná. Některé vozy nepoznáte, pokud je nevidíte zboku. V interiéru je to stálý koncert na to samé téma. Ano, ohromné displeje v kombinaci 7 a 12,3 palce vypadají famózně, ale bohužel to samé vidíme třeba v novém A, které jsme vám ukazovali včera. [celá zpráva]

A v USA bude mít vůz kompletně novou motorovou paletu. Všechny motory budou od počátku šestiválcové, což je trochu překvapení. Stejně překvapivé je i to, že dva představené agregáty jsou naftové (350 d 4Matic a 400 d 4Matic) a jen jeden je benzínový (450 4Matic).

Nafťáky o objemu tři litry nabízejí výkon 210 resp. 250 kW a točivý moment 600 resp. 700 Nm. Benzínový agregát je tak trochu hybridem. Nabízí totiž 48voltový systém s elektromotorem o výkonu 16 kW a točivým momentem 250 Nm. Ten působí při rozjezdu, akceleraci, ale také při „plachtění“ vozu, kdy se vypíná spalovací agregát a šetří se tím palivo. Výkon šestiválce je 270 kW a točivý moment je 500 Nm.

Mercedes-Benz CLS (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Automobil bude v nabídce v USA už od sedmého prosince a v Evropě se objeví na jaře příštího roku. Pokud se ptáte, zda budou i další motorizace, tak samozřejmě budou. Především v Evropě budou třeba čtyřválce, které také nabídnou zcela novou architekturu.

Současná generace vozu

FOTO: Mercedes-Benz CLS