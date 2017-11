Důvodem vyřazení bylo to, že oba importéři nezvládli dodat vůz na novinářské jízdy, které se konaly minulý pátek. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z podmínek ankety, byly oba nominované vozy vyřazeny. Další povinností je, že vítězné auto je konkrétním importérem na jeden rok bezplatně zapůjčeno jednomu hlasujícímu z řad široké veřejnosti.

V letošním ročníku bude hlasovat výhradně novinářská porota, což je rozdíl proti minulému roku. Celkově tak odborná porota složená z 35 motoristických žurnalistů (jednoho zástupce má i redakce Novinek) bude vybírat z 35 nominovaných vozidel.

Velký počet nominovaných vozů je zapříčiněn tím, že kupříkladu Audi, BMW, Kia či Renault do bojů vyslaly hned tři modely.

Domácí Škoda má jediné želízko v ohni (Karoq), korejský Hyundai kupodivu nenominoval žádný model – mohl Konu, ale na poslední chvíli si to tuzemský importér rozmyslel. Je to výjimečné, obvykle se všichni dovozci snaží své modely do ankety, která má v případě výhry nezanedbatelný marketingový efekt, nominovat.