Jméno Trump znají všichni Američané - ba co více, snad celý svět. „Trumpchi” už možná méně, pokud člověk není fanouškem čínské automobilové scény. Značka Trumpchi totiž patří pod koncern GAC - a ten vozy plánuje vyvážet do Spojených států, a to počínaje rokem 2019

Automobilka trvá na tom, že jde o podobnost čistě náhodnou. Jméno Trumpchi existuje od roku 2010, tedy vzniklo mnohem dříve, než Donald Trump zahájil prezidentskou kampaň. Čínský výrobce ale přesto zvažuje změnu názvu pro americký trh, píše web BBC.

Jméno prezidenta USA se stalo předmětem mnoha sporů o název a ochranu duševního vlastnictví. Ve volebním roce 2016 nazvala jménem Trump své výrobky řada čínských firem, aniž měla svolení od Trumpa samotného nebo od jeho společnosti. Nejznámější jsou asi Trump Toilets. Od té doby společnost Trump Organization zaregistrovala v Číně téměř 40 obchodních značek a dnes jich tam vlastní na 110.

Případ Trumpchi je ale jiný. Je to odvozenina čínského slova „čchuan-čchi” a ve volném překladu znamená „šíření štěstí”. Jeden vůz značky Trumpchi byl v USA představen letos v lednu na autosalonu v Detroitu a reakce na název přiměly výrobce uvažovat o jeho změně. Ať už se vozy budou jmenovat jakkoli, půjde o první čínské automobily na americkém trhu.

GAC Trumpchi GS5 (ilustrační foto)

FOTO: GAC Trumpchi

„Z úsměvných fotografií, které si lidé ukazovali na sociálních sítích, jsme si uvědomili, že jejich reakce neznamená tak úplně pozitivní propagaci značky,” přiznal už před časem v rozhovoru s agenturou Reuters představitel automobilky Čang Fan.

GAC Trumpchi má aktuálně na čínském trhu v nabídce devět modelů od kompaktních sedanů po sedmimístné SUV. Která auta by podnik exportoval do USA, zatím není přesně známo, nicméně na detroitském autosalonu představil SUV GS7, elektrický crossover GE3 a koncept hybridního crossoveru EnSpirit. To samozřejmě neznamená, že se tahle auta do USA skutečně dostanou.

Změna názvu osobního vozu pro různé trhy není tak nezvyklá, jak se na první pohled zdá. V Číně tak západní firmy postupují už roky. Propast mezi západními jazyky a čínštinou je tak obrovská, že názvy jsou v transliteraci často nesmyslné. Například plenky Pampers se přepíší jako „pang pao š'”, což znamená „pomáhají dělat dítě pohodlné”.