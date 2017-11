Automobilka Porsche pilně pracuje na vývoji svého prvního elektromobilu, který se má představit koncem dekády. Nebude to však jedna z verzí legendární „devětsetjedenáctky”. Uvedl to generální ředitel značky Oliver Blume v rozhovoru pro britský magazín Autocar.

Příští generace Porsche 911 je připravována a jistě přijde do konce této dekády. V rámci jejího vývoje značka pracuje i na plug-in hybridní verzi, ale jestli se jí dočkáme i v prodeji, je přinejmenším nejisté. Pro sériovou výrobu ji totiž ještě vedení neschválilo, upozornil Blume.

Porsche 911 (991) Carrera S (ilustrační foto)

FOTO: Porsche

Ostatní modely Porsche se však na větší podíl elektřiny v pohonu těšit - nebo „těšit”, jak chcete - můžou. Automobilka chce využít rostoucího zájmu o hybridní pohony a také komerčně zužitkovat tři vítězství v řadě ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, kterých dosáhla s hybridy.

Po prvním elektromobilu, který by se měl představit během následujících tří let, by mohl následovat plně elektrický Macan, naznačil dále Blume. 911 jako nejdůležitější model automobilky prý bude elektrický, až když budou zákazníci chtít: „Můžeme být připraveni na chvíli, kdy zákazníci budou chtít elektrickou 911,” uvedl Blume.