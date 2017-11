Celníci v polském přístavním městě Świnoujście zadrželi Teslu Model X, která měla být do země propašována, protože byla předtím ukradena ve Švédsku. Odvezli ji na oplocené parkoviště s ozbrojeným hlídačem, kde měla počkat na svůj další osud.

Podle dostupných informací vůz už při vyjíždění z trajektu prorazil bariéry a ujel. Je tedy možné, že už tehdy na něj číhali celníci, ale lupičům se s ním povedlo zmizet. Policie ovšem ukradenou teslu našla a odvezla na hlídané, pravděpodobně policejní parkoviště.

Tesla Model X (ilustrační foto)

FOTO: Tesla Motors

Jenže ani plot, ani ozbrojený hlídač neodradili zloděje od druhého úspěšného pokusu o krádež této tesly. Lupiči přijeli autem, vyřízli jeden segment plotu a teslu ukradli i odtud. Podařilo se jim ujet i přes fakt, že na ně hlídač šestkrát vystřelil.

Jestli vůz i podruhé ukradla stejná zločinecká skupina, ovšem není známo. Můžeme spekulovat, že by to dávalo smysl – když už vůz úspěšně dostali do Polska, nechtěli se ho jen tak vzdát. Potvrzeno to však zatím není. Policie se nyní snaží auto najít na polské i německé straně hranice, která nedaleko Świnoujście probíhá.