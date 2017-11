Dallara Stradale je totiž auto, které může být dvojmístným speedsterem bez předního skla a s ochrannými oblouky nad hlavou, nebo po nasazení lehké střechy i dveřmi z něj může být efektní kupé. Je to velmi jednoduché. Celý systém je opravdu lehoučký, kompaktní a jen se prostě zacvakne na své místo v karoserii. To je opravdu unikátní řešení a zajímavé řešení.

FOTO: Dallara

A teď další zajímavost. Dallara Stradale je postavená i z uhlíkového kompozitu. Ten například figuruje jako hlavní stavební prvek vnitřního monokoku. Ve výsledku pak auto váží pouhých 855 kg!

Pod kapotou pak je řadový čtyřválec s přeplňováním a objemem 2,3 litru. Někdo by si zklamaně povzdechl, ale to by bylo předčasné. Dallara připravuje auta na závody, a to i na Le Mans. Z tohoto agregátu vymáčkne 298 kW při 6200 ot./min a točivý moment 500 N.m při 3000 ot./min. V nabídce je přenos síly na zadní kola přes šestistupňovou manuální nebo opět šestistupňovou robotizovanou převodovku s pádly pod volantem.

Dallara Stradale

FOTO: Dallara

FOTO: Dallara

Dallara Stradale - jízdní data

0-100 km/h: 3,25 s 80-120 km/h: 3,49 s (na 4°) 100-200 km/h: 8,5 s Maximální rychlost: 280 km/h

V doplňkové výbavě je třeba i přítlačné křídlo, které vyvine při nejvyšší rychlosti sílu až 8200 N. Základní cena auta je stanovena na 155 000 euro (4 030 000 Kč), přičemž je možné k tomu dokoupit přední okno s rámem (432 000 Kč), střechu (235 000 Kč) a dveře (223 600 Kč).