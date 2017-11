Možná to nevypadá, ale Lexus RX je na trhu už dvacet let. Poprvé se vůz objevil už v roce 1997 v Japonsku, ale to ještě jako Toyota Harrier. O rok později jej zařadila značka Lexus do svého výrobního programu jako RX. Postupně se objevily verze se šestiválcem a pak i s hybridním soustrojím.

Současná, už čtvrtá generace se představí v delší verzi na autosalonu v americkém Los Angeles. Přece jen americký trh je ten hlavní pro značku Lexus, stejně jako pro odbyt velkých modelů.

Lexus RX350 poslední generace

FOTO: Lexus

Co novinka nabídne? Vlastně to bude úplně stejné auto jako klasické RX, jen zadní převis bude o kus delší. Zvětší se tak zavazadelník, a to tak, aby mohly být instalovány další dvě sedačky.

Pod kapotou opět budou známé pohonné jednotky – vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru s výkonem 219 kW (označení RX350L) a hybridní soustrojí s celkovým výkonem 229 kW (Lexus RX450hL).

Brány autosalonu v Los Angeles se otevřou 27. listopadu. Tam se dozvíme, jestli tato prodloužená verze dorazí i do Evropy, ale podle neoficiálních informací bychom se jí dočkat měli.