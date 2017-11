Emise, které jsou naměřené při testu spotřeby NEDC a které se dozvíme v katalogu u nového auta, jsou jedna věc - ty musí mít elektromobil samozřejmě nulové, protože nemá žádný spalovací motor a žádný výfuk. Zcela něco jiného jsou emise celého životního cyklu - ty zahrnují náročnost výroby auta, jeho provoz, výrobu paliva a recyklaci po skončení jeho životnosti.

Massachusettský technologický institut (MIT) analyzoval emise celého životního cyklu u tří automobilů - Tesly Modelu S, BMW 750i xDrive a Mitsubishi Mirage - jezdících na americkém Středozápadě. Tři naprosto rozdílná auta, řekl by jeden. Jejich volba je ale důležitá právě pro ukázku, že elektromobily mohou emitovat více CO2 než konvenční auta.

Závěr studie zní: emise celého životního cyklu u BMW 750i xDrive jsou 385 gramů na ujetý kilometr, u Mitsubishi Mirage to je 192 g/km a u Tesly Modelu S 226 g/km. Docela hodně na to, že se o elektromobilech pořád hovoří jako o autech s nulovými emisemi.

Jsou tu ovšem velká „ale”. Jednak do zkoumání vstupoval i způsob výroby paliva, u Modelu S tedy elektřiny - americký Středozápad při výrobě elektřiny spoléhá na uhlí a podobné zdroje, které emitují CO2 poměrně hodně. To znamená, že tahle čísla platí pouze pro americký Středozápad. V Norsku, kde se 97-98 % elektřiny vyrobí v hydroelektrárnách, by to vypadalo úplně jinak.

I v rámci celých Spojených států to je jinak. „Pokud vezmeme v potaz energetický mix celých Států, emise životního cyklu Modelu S jsou podstatně nižší než u Mirage,” dodala profesorka Jessika Tranciková, hlavní autorka studie. A také, Tesla Model S má i v případě emisí životního cyklu nejnižší hodnotu ze všech svých konkurentů. K těm totiž nepatří malý model Mirage, nýbrž Mercedes-Benz třídy CLS, BMW řady 6 GT nebo Audi A7.

Data těchto aut a ani malých elektromobilů typu Nissanu Leaf neznáme. Přesto si však můžeme udělat závěr, byť poněkud obecný.

Pokud chceme jezdit skutečně ekologicky, potřebujeme vědět nikoliv to, jestli má auto výfuk, nýbrž to, z čeho se v naší domovině vyrábí elektřina.