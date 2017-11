To jsme to pěkně zamotali, že? Ono jde totiž o to, že do detailu je tahle krásná kára původní. Odpovídá přesně tomu, co se vyrábělo v letech 1965 a 1966 v USA, kdy Carol Shelby bral Fordy Mustang a dělal z nich tyhle výkonné bestie.

Jenže auto je zcela nové. Firma Revology Cars se totiž nevydala cestou renovací, rekonstrukcí, předělávek apod. Prostě to původní auto staví znova. Bere si díly od firmy Dynacorn International, která získala licenci na výrobu karosářských dílů od společnosti Ford. Takže všechny díly jsou přesně podle starých plánů. Jen ta antikorozní ochrana je o kus lepší.

Revology Shelby GT500

FOTO: Revology Cars

Revology Cars mají s takovým postupem už zkušenosti. Už několik let dělají Shelby GT350, tahle novinka je větší, silnější GT500. Takže opět zkontaktovali společnost Shelby American a nechali si dát razítko na to, že mohou vytvořit nová auta. Do posledního šroubku karoserie stejná.

A co je pod ocelovou karoserií a laminátovou kapotou? Tam už jsou současné komponenty. Třeba podvozek vpředu pracuje se vzpěrami typu McPherson, vzadu je pak tříprvkové zavěšení. Na všech kolech jsou také kotoučové brzdy, funguje tu ABS, ESP…

Jako pohonnou jednotku vybrali důstojného nástupce původního agregátu. Je jím pětilitrový osmiválec Coyote, který si nejdřív vzali do parády odborníci nejpovolanější – lidi od Roush Performance. Ve výsledku je možné počítat s výkonem 441 kW (600 k) a točivým momentem 645 Nm. To vše se přesouvá přes šestistupňovou manuální převodovku na zadní kola.

Tak, jak je interiér přesnou kopií původních vozů, najdeme tu novinky. Těmi jsou třeba tříbodové pásy, klimatizace nebo velká multimediální obrazovka.

Pokud se vám auto zalíbilo, pak byte měli počítat s tím, že v případě zájmu musíte mít minimálně v přepočtu 4,9 miliónu korun.