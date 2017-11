Automobilka Tesla to v posledních týdnech nemá jednoduché. Zveřejnila informace o rekordní ztrátě 13,6 miliardy korun, se kterou uzavřela třetí čtvrtletí letošního roku. [celá zpráva]

Také nesplnila plán výroby Modelu 3 a cíl vyrábět 5000 těchto vozů týdně posunula z konce roku na konec prvního kvartálu roku 2018.

Nyní se dozvídáme, že některé vyrobené Modely 3 byly z továrny odeslány do dealerství k předání zákazníkům bez důležitých komponentů interiéru. Netýká se to jistě všech kusů a samozřejmě také nebyla auta poslána kompletně bez interiérového vybavení, ale přesto nad tím nelze mávnout rukou - podle Financial Times chyběly centrální displeje nebo sedačky.

Tesla Model 3 (ilustrační foto)

FOTO: Tesla

K zákazníkům se ovšem takhle nedodělané vozy nedostaly. Bylo na prodejcích, aby potřebné díly doinstalovali. Tesla to nepopírá: „Na rozdíl od ostatních automobilek, které nejméně rok vyrábějí auta beze změn, Tesla vozy konstantně vylepšuje. To například znamená, že občas pošleme nové, vylepšené díly za autem do dealerství, pokud tyto díly byly upraveny až poté, co auto odjelo,” uvádí mluvčí Tesly.

Na servisu v místě doručení auta pak je, aby nové díly ještě před předáním zákazníkovi do vozu doinstaloval. „Tento proces může být pro někoho neobvyklý, ale velmi dobře nám funguje, a zákazníci vědí, že když můžeme něco vylepšit, uděláme to hned,” dodává mluvčí.

Budoucnost Tesly stále na Modelu 3 do značné míry závisí, automobilka na něj vsadila opravdu hodně. V současnosti to s ním nemá snadné, jak už ze zmíněných důvodů, tak i proto, že americká Republikánská strana ohlásila plán na zrušení federální daňové pobídky na nákup elektromobilu ve výši 7500 dolarů. Všechny výpočty ceny Modelu 3, které v minulosti hovořily o 35 tisících dolarů, s touhle pobídkou počítaly.