Automobilky by musely podle návrhu, který půjde před zástupce EU v Bruselu, vyrábět ekologické vozy (nejen elektrické, ale i hybridní, plynové či vodíkové) a prodávat je, a to v poměru, který jim určí zákon. Zatím blíže nespecifikované procento (prý někde kolem 25-30 %) by mělo zabezpečit, aby se automobilky musely snažit vyrábět a vyvíjet ekologická auta a nezaspaly v konkurenčním prostředí, jak se již v minulosti některým firmám stalo.

Poslanci totiž poukazují na bývalou chloubu v telekomunikačním sektoru – Nokii. Ta vládla s drtivou převahou, ale protože zaspala s vývojem, padla. Podobně na tom byla třeba i firma Kodak, která se příliš dlouho držela klasického systému fotoaparátů a nevyvíjela vlastní technologie digitálního světa.

EU tak chce tímto tlakem donutit všechny automobilky, aby nezkrachovaly ve stále sílící konkurenci z celého světa. Automobilový průmysl je totiž extrémně důležitý pro Evropu, vždyť zaměstnává přes 12 miliónů lidí.

Další důvod - ekologie

Samozřejmě že dalším důvodem je požadované snížení emisí v zemích EU. Podle Kristiana Rubyho, generálního tajemníka evropské organizace sdružující obchodníky s elektřinou Eurelectric, která za návrhem stojí, je tento krok nutný k dodržení plánovaného přechodu k požadovanému podílu čistých vozidel na silnicích v EU k roku 2025. Podle výpočtů tohoto orgánu by přechod všech osobních automobilů na elektřinu znamenal zvýšení zátěže energetické sítě o 10 %, což je prý jen marginální hodnota, kterou evropské sítě mohou jednoduše kompenzovat.

Ovšem tento argument se střetává s názory mnoha odborníků, kteří mají problémy s tím, že pokud by byl příliš rychlý přechod na elektromobily, mohly bychom se dočkat problémů ve špičkách, tedy například v odpoledních hodinách, kdy by se všechna vozidla najednou připojila a požadovala dobití. Sice se dnes už dá spousta elektromobilů nebo dobíjecích stanic naprogramovat na hodinu dobití, přesto není leckterá energetická soustava na tento špičkový trend připravena.

Komplexní celek

Ve čtvrtek bude Evropská komise jednat o velké legislativní změně zaměřené na snižování emisí v silniční dopravě, včetně emisních standardů pro automobily a dodávky po roce 2020, a podporu nabídek čisté mobility v nabídkách veřejných zakázek.

Návrhy jsou součástí dlouhodobých snah EU snížit emise z dopravy v EU, a to i změnou poptávky po ropě a ropných produktech.

Šikana? Spíš dohánění trendu

Možná se bude zdát, že jde o šikanu výrobců automobilů. Ovšem je třeba si uvědomit, že tento trend je celosvětový a mnohem drsnější než plánované podmínky pro výrobce. Vždyť například v Číně se už připravuje komplexní plán pro úplné zrušení prodeje automobilů se spalovacím motorem.

Jistě, to plánuje i Velká Británie nebo Holandsko. Ovšem je třeba si uvědomit, jak gigantický je čínský trh proti těm evropským. Už od roku 2020 budou v Číně zavedeny extrémně přísné limity pro výrobce automobilů, kdy bude požadován určitý podíl prodávaných elektromobilů. Pokud ten firma nedosáhne, může dostat od vlády pokutu, nebo dokonce mít pozastavenou licenci.

Podobný plán už má Indie, připravuje ho Kalifornie a další státy USA. Evropa je tak v tomto ohledu spíš na chvostu zavádění podobných nařízení v rámci celého světa.