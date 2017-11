Čínská silniční a dálniční síť je zcela odlišná od té evropské nebo americké. Je tu tolik odlišností. Představte si třeba, že i turista, který by chtěl v Číně řídit auto, nemá jinou možnost než si pořídit řidičský průkaz. Samozřejmě je tu dost specifická dopravní situace, kdy davy lidí křižují motorkáři a cyklisté a mezi nimi svou silou vše rozráží auta a nákladní vozy.

Dost specifické je i řízení dopravy. Stále v Číně platí, že na křižovatkách se objevují lidé, kteří jaksi doplňují jakékoli dopravní značení. Řidič tak musí být připraven třeba na to, že na semaforu blikne zelená, ale před auto skočí podivná postava v oranžovém obleku, která mu ukazuje, že má ještě stát. Na silnicích jsou bílé pruhy, které označují povinný odstup za sebou jedoucích aut, parkovací stání nemají normalizované velikosti… Prostě řidičské peklo.

Jak se vypořádá auto s nápisy?

FOTO: Mercedes-Benz

A do tohoto pekla se vrhnul Mercedes, protože když jeho autonomní vůz zvládne tohle, zvládne asi všechno. Ostatně už dnes má 175 vozů řady S, které dokážou samy řídit, najeto v Evropě, Americe, Asii či Austrálii přes 6 000 000 kilometrů. A bude to pokračovat. Čína je jen jednou ze zastávek. Mercedes chce v rámci programu Intelligent World Drive naučit auta jezdit skutečně po celém světě.

Někdo se učí na okruhu

Jízda po silnicích je samozřejmě tou nejdůležitější částí jakéhokoli vývoje. Ovšem některé firmy a automobilky především spoléhají na informace naučené na zkušebních polygonech. V americkém Michiganu v univerzitním areálu tak jako první vyrostlo velké „slepé“ městečko, kde několik automobilových firem testuje svá auta.

Mnoho značek už testuje i na silnicích, ale jednoduché to není. Jen několik států světa je na to připraveno. Jde především o státy USA, kde byly vyřešeny i právní problémy. V mnoha státech světa tak jezdí autonomní vozy „na dobré slovo“. Problémem je legislativa, která zatím nedokáže vymezit zodpovědnost za vozidlo. I v rámci EU se na tom již pracuje, ale zatím všenárodní norma neexistuje. Ostatně vstupují do toho třeba takové veličiny, jako jsou robotické zákony. Komu má dát v případě možné nehody auto přednost – ochránit posádku uvnitř nebo lidi v okolních vozech, chodce apod.?