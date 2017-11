Není příliš časté, aby vedení automobilky nechalo na příznivcích značky, jestli nějaké auto má nebo nemá vzniknout. Náklady na vývoj nového vozu jsou příliš velké na to, aby o nich rozhodovala jen takhle úzká skupina lidí, z nichž si navíc ne všichni pak ono auto koupí. Slova Takahira Hachiga ovšem právě takto vyznívají.

„Slyšel jsem mnoho lidí vyjádřit přání, že by chtěli další generaci S2000. Inženýři vývoje Hondy jsou se sporťáky rychlí, pokud vidí poptávku. Po celém světě - v Japonsku, Severní Americe, Evropě, Číně - sílí hlasy, volající po znovuzrození S2000,” uvedl Hachigo na tokijském autosalonu pro britský web Autocar. „Nicméně, čas ještě nedozrál. Potřebujeme ještě čas na rozhodnutí, jestli S2000 oživíme, či nikoliv,” chladí nadšení.

Honda S2000 (ilustrační foto)

FOTO: Honda

O možném nástupci Hondy S2000, který by se postavil Mazdě MX-5, se hovořilo už v roce 2015, ale od té doby informační kanály na toto téma mlčí. Další zmínku tedy dostáváme nyní, ovšem zcela bez záruky a bez roku možného startu výroby. „Prozatím nemůžu jasně říci, jestli se S2000 vrátí, nebo ne. Je potřeba dalšího zkoumání,” dodal Hachigo v Tokiu.

Pokud by se S2000 skutečně vrátila, bylo by to čtvrté „znovuobjevené” sportovní auto v nabídce Hondy po modelu S660, vyhrazeném pro Japonsko, hybridní NSX a opravdu ostrém Civicu Type-R, který od svého znovuzrození v roce 2015 už stihl mít další generaci. Jaký by teoreticky měla motor, nechceme příliš spekulovat, ale přeplňování je velmi pravděpodobné.