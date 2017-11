V případě drtivé většiny aut na trhu platí, že když si koupíte nové, v prvních několika měsících je ztráta hodnoty největší. Jsou ale vozy, u kterých to je naopak – které si koupíte jako nové a které na ceně jen rostou. Platí to zejména u sběratelských edicí, které jsou dostupné jen v omezených počtech a omezenému okruhu zákazníků. Taková auta bývají často vyprodána ještě dřív, než se o nich veřejnost vůbec dozví.

Bugatti Chiron, nejnovější hypersport francouzského výrobce, nástupce nejrychlejšího auta světa Veyronu a potenciální nové nejrychlejší auto světa, je případ podobný, leč trochu jiný. Máte-li na kontě v bance dostatečný počet nul, můžete si ho objednat jako nový, nakonfigurovat si ho přesně, jak chcete. Zaplatíte něco mezi 60 a 80 milióny korun, podle toho, kolik příplatků si objednáte.

I přes to, že je Chiron možné koupit nový, na internetu se objevil ojetý exemplář za cenu podstatně převyšující číslo v ceníku Bugatti. Zvenčí je v barvě černé Nocturne a kůže uvnitř je v odstínu černá Beluga, má najeto 2140 kilometrů a je na prodej ve Velké Británii, konkrétně u prodejce luxusních ojetých aut Romans International [více zde]. Ten za něj požaduje těžko uvěřitelných 3,6 miliónu liber, tedy v přepočtu cca 103,8 miliónu korun.

Bugatti Chiron (ilustrační foto)

FOTO: Bugatti

Oproti základní ceně Chironu v Británii 2,5 miliónu liber (cca 72,1 miliónu korun) to je navýšení o 1,1 miliónu liber (cca 31,7 miliónu korun). Tento exemplář má nějaké příplatky, např. karbonové obložení interiéru v přepočtu za 1,53 miliónu korun nebo karbonové sedačky za 461 tisíc korun, ale tak obrovské navýšení ceny tu je z jednoho důvodu – můžete zítra letět do Londýna a pozítří odjíždět zpátky do Česka v novém autě.

Naopak kdybyste si objednali nový Chiron u Bugatti, museli byste na něj čekat doslova léta. Firma má objednávek spoustu a výroba takového stroje nějaký čas zabere. „I když Chiron ještě není vyprodán, kdybyste si ho dnes objednali, čekali byste nejméně tři nebo čtyři roky, než by auto mohlo být vyrobeno a doručeno. My nabízíme šanci předběhnout ve frontě. Samozřejmě si za toto privilegium účtujeme značný příplatek,” vysvětluje očividné Tom Jaconelli, šéf dealera Romans International.

Ono předbíhání ve frontě je potřeba brát trochu s rezervou. Romans International sice nabízí auto, ale nabízí jen jedno a bez možnosti individualizace. Pokud se vám tedy nelíbí černá auta s černým interiérem, snad nejnudnější kombinace, kterou lze stvořit, v tomto případě nepochodíte. Pokud ale máte černá auta rádi a k smrti nesnášíte dlouhé čekání, tohle je příležitost právě pro vás.