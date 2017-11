Škoda Fabia RS skončila neslavně v druhé generaci tohoto malého vozu, a to kvůli nezájmu zákazníků. K mání totiž byla jen převodovka DSG, nikoliv manuál, a ta zákazníky příliš nelákala. Verze RS se má nicméně vrátit, a to údajně s do jisté míry elektrifikovaným pohonným ústrojím.

Nečekejte však, že by příští Fabia RS byla elektromobilem - tak to jistě nebude. Stále bude spoléhat na spalovací motor, kterému by ale měl pomáhat mikrohybridní systém a možná i elektrický kompresor. Ten zatím můžeme u koncernu Volkswagen najít jen pod kapotou drahého Audi SQ7 TDI, kde spolupracuje se dvěma klasickými turbodmychadly.

Není vyloučena ani varianta, že příští Fabia RS bude „normálním” hybridem, tedy že bude schopna jezdit i čistě na elektřinu, byť třeba jen jednotky kilometrů. „Pro příští generaci Fabie by mohly existovat alternativy, mohli bychom se na příležitosti dívat trochu jinak,” uvedl Bernhard Maier, generální ředitel automobilky Škoda. Na otázku britského magazínu Autocar, jestli by to mohlo znamenat elektrifikaci, odpověděl: „To by dávalo smysl, ano.”

Škoda Fabia RS II. generace z roku 2010

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Ovšem, do jaké míry by elektřina pod kapotou příští Fabie RS našla cestu, není ani zdaleka jasno. Mikrohybrid je jen jedna z možností; mikrohybridy totiž k jízdě musí vždy používat spalovací motor, nemají dostatečně silné baterie na to, aby auto poháněly. Můžou ale vypnout motor dříve před zastavením auta na křižovatce a déle ho nechat vypnutý, v některých případech můžou i pomocí malého elektromotoru, použitého místo klasického alternátoru, přidat motoru trochu výkonu.

Fabia RS byla velmi zábavným autem a já bych opravdu rád nabídl takový vůz dnes. V průběhu příštích dvou až tří let to ale nebude možné. Bernhard Maier, šéf Škody Auto

Varianta běžného hybridu, schopného jezdit i čistě na elektřinu, by se mohla stát realitou, protože to mají být právě ostré verze stávajících modelů koncernu VW, které mají svět a zejména fanoušky připravit na elektrifikaci. Volkswagen nechce jít cestou samostatné pod-značky, jakou se vydalo BMW s modely i. V rámci této strategie se také rozšíří portfolio ostrých verzí u Seatu a Škodovky - příští rok se má představit Seat Ateca Cupra a Škoda Karoq RS by měla údajně následovat nedlouho po ní.

„Fabia RS byla velmi zábavným autem a já bych opravdu rád nabídl takový vůz dnes. V průběhu příštích dvou až tří let to ale nebude možné,” uzavřel Maier. To znamená, že můžeme čekat příští Fabii RS někdy v roce 2020 nebo 2021. Koncern Volkswagen chce jako celek do roku 2025 prodávat milión kompletně elektrických aut ročně. Nakolik se tento cíl podaří splnit, se nechme překvapit.