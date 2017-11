Že je Dakar nejtěžší automobilovou soutěží na světě, asi pochybuje málokdo. Vozidla, která v ní soutěží, většinou mívají do sériového stavu hodně daleko, alespoň v případě automobilů a kamionů. Barth Racing chce na tuhle soutěž vzít Škodu Kodiaq, a to bez jakýchkoliv úprav.

Kodiaq pojede jako doprovodný vůz, nebude se účastnit boje o co nejlepší umístění, ovšem to neznamená, že by jeho úkol byl nějak snadný. I jako doprovodné vozidlo bude muset překonat zhruba 10 tisíc kilometrů, na kterých je lepší asfalt nebrat jako samozřejmost - to abyste pak nebyli zklamáni.

„Čeká nás trasa dlouhá necelých 10 000 km v Peru, Bolívii a Argentině, která pro nás jako asistenční vozidlo většinou povede po zpevněných cestách. Částečně ale pojedeme i do výšky nad 4500 metrů nad mořem, a také pískem, dunami, solnou plání, bahnem či prašnými cestami. Takže půjde o komplexní prověrku auta. Kodiaq pojede s cílem zvládnout jako asistenční vozidlo týmu BARTH Racing celou trasu, o nějaké časy opravdu nejde,” říká Michal Burkoň, šéf týmu Barth Racing.

Doprovodná Škoda Kodiaq týmu Barth Racing pro Dakar 2018

FOTO: Barth Racing

Dalo by se předpokládat, že dojde ke změně obutí na pneumatiky aspoň třídy All Terrain, aby bylo riziko zapadnutí kodiaqu zmenšeno. Podle týmu Barth Racing však vůz pojede tak, jak byl nakonfigurován u výrobce, tedy se standardními silničními zimními pneumatikami. Jediné dvě úpravy budou zahrádka na střechu, ve které si Kodiaq poveze dvě plnohodnotná rezervní kola, a kabeláž pro instalaci vysílačky. Pod kapotou je nejsilnější dvoulitrový turbodiesel o výkonu 190 koní a 340 Nm, spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG.

Pokud stále nevěříte, že Kodiaq tuhle zkoušku zvládne, vězte, že tým Barth Racing vloni použil jako doprovodné vozidlo sériový Volkswagen Tiguan a problémy se nedostavily. „Pátrali jsme, zda někdy v minulosti vůz značky Škoda jel za český tým Dakar, třeba v roli doprovodného auta. A když jsme žádnou takovou informaci nenašli, tak jsme se rozhodli, že je čas to změnit,” dodává Burkoň.