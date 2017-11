Pro škarohlídy je Porsche 356 jen Volkswagenem Brouk s jinou karoserií. Pro fanoušky a sběratele to je velmi ceněný veterán - i vraky se prodávají za ohromné peníze. Pochopitelně vyžadují renovaci - a tu právě automobilka Porsche nyní udělala o něco snazší, alespoň po stránce brzd.

Do nabídky totiž přidala kompletní jednotky bubnových brzd pro model 356A, který se vyráběl v letech 1955-1959. Právě v této době vznikly dvě snad nejoblíbenější verze 356, a sice 356A Speedster a Super Speedster. Pokud tedy plánujete zrovna takové auto renovovat, nebo po sezóně chcete u svého stroje obnovit brzdy, můžete si pro nové zajít přímo k Porsche.

Nové bubnové brzdy pro Porsche 356A

FOTO: Porsche

Samozřejmě, nebude to zadarmo - stále se bavíme o porsche. Jedna kompletní bubnová brzda přijde na 2100 dolarů, tj. něco přes 46 tisíc korun. Plus samozřejmě něco na instalaci, pokud ji nezvládnete sami, nelze totiž počítat s tím, že by třeba dílna Porsche Classic byla levná.

Nové brzdové bubny, které jsou tím nejpodstatnějším, jsou podle vyjádření automobilky „přesně stejné” jako ty, které se na 356 montovaly v 50. letech. Jsou vyráběny v Rakousku podle původních výkresů, jsou kované a následně frézované a s pečlivou kontrolou kvality moderními metodami. Samozřejmě také vypadají stejně - aspekt, který je údajně pro mnoho sběratelů důležitý.

Porsche 356A

FOTO: Porsche

Dosud museli majitelé buď opravovat staré bubny, což v leckterých případech ani nemusí být možné, anebo mohli adaptovat bubny z novější varianty 356B. To „vyžadovalo značný čas a peníze”, píše Porsche, a změnilo vzhled. Vpravdě, čím více se bude takové auto odlišovat od originálu, tím méně za něj třeba dostanete v aukci, až nastane čas k prodeji.

„Potěšení z jízdy jako za starých časů, ale se současnou bezpečností díky moderním brzdám,” slibuje v tiskové zprávě Porsche. Kromě brzd na 356A jsou od Porsche Classic k mání také bubny na novější 356B, kotouče na 356C a brzdové obložení pro všechny generace 356 z let 1950-1963.