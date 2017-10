IMSA není tak úplně známá firma, která by byla neustále na stránkách motoristických magazínů, jako třeba ABT, Novitec nebo Brabus. Ale kvůli tomuhle autu se jméno IMSA začalo objevovat úplně všude. Je to totiž kompletní tuning z velmi skvělého sportovního kupé na úžasné monstrum.

IMSA RXR One

FOTO: IMSA

Základem je samozřejmě motor. Nečekejte žádné načipování tohoto čtyřlitrového osmiválce. Tohle je kompletní přestavba, včetně nové klikové hřídele, ojnic, kovaných pístů velkého mezichladiče přeplňovaného vzduchu… Ve výsledku se výkon ze sériových 522 koní (384 kW) zvedl na 860 koní (633 kW) a točivý moment ze 670 Nm na 1000 Nm!

Ale to není všechno. Kompletně celá karoserie prošla odtučňovací kúrou v podobě uhlíkového kompozitu. Hmotnost auta i díky dalším změnám tak spadla o neskutečných 300 kg. Celková hmotnost vozu tak zabrzdila na 1350 kg, takže na jednu tunu hmotnosti tu je fantastických 663 koní.

Kolik auto jede, to zatím nevíme. Bude to dost, ale také mu k tomu budou pomáhat nové úpravy přední a zadní části pro lepší aerodynamiku vozu, a hlavně pořádný přítlak na zadní kola pomocí speciálního ohromného zadního křídla. IMSA RXR One, jak auto nazvali, je dokonalou ukázkou toho, co tato firma dokáže. Hodili tím rukavici konkurenci. I u Mansory asi už teď zasedli k počítačům a přemýšlejí, jak je překonat.

Půjde to těžko. A cena? Ta nebyla zveřejněna.

