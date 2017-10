Na trhu je už pár motocyklů, které mají tři kola (například Piaggio MP3). Je tu i několik skutečných tříkolek, které jsou už na pomezí aut a motocyklů (například Can-Am). Ale to, co Yamaha začne skutečně zanedlouho vyrábět a co se jmenuje Niken, to tu ještě nebylo.

FOTO: Yamaha

FOTO: Yamaha

Jde o tříkolový motocykl, který ovšem má přední kola nasazené široko od sebe na vlastních vidlicích. Podle nich nazvala Yamaha tuhle tříkolku jako LMW, což je zkratka pro „Leaning Multi-wheeler“, tedy naklánějící se vícekolku. Má to být stabilní motocykl, který neomezí řidiče ve sportovním vyžití, naopak mu dodá výrazně větší pocit bezpečnosti a jistoty.

Každé přední patnáctipalcové kolo je zavěšeno na dvojité obrácené vidlici, která vypadá, jako by vypadla z oka nějakému supersportovnímu biku. Samozřejmě že nahoře je vahadlo, které zajišťuje protichůdný výkyv kol. Zda má také uzamčení, jako to nabízejí některé tříkolové skútry, to zatím nevíme.

FOTO: Yamaha

FOTO: Yamaha

V kapotáži, která je vlastně takovou rozšířenou verzí nějakého touringu, se ukrývá příhradový rám a v něm vodou chlazený řadový tříválec z modelu MT-09, který má objem 847 ccm. Výkon by se měl pohybovat někde kolem 115 koní (85 kW).

O motocyklu zatím nevíme moc. Jeho opravdu oficiální premiéra proběhne na výstavě EICMA dne 6. listopadu, kde budou zveřejněny jak technické údaje, tak i třeba cena.