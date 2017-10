Je to takové velké dopravní hřiště, ale místo dětí na kolech se zde prohání Volva XC90. Hřiště je to vpravdě zvláštní. Silnice tady nejsou vůbec jednoduché. Naopak. Jsou složité, a to velmi. Auto se totiž musí vypořádat s nástrahami, které jsou na denním pořádku i jsou neočekávané a ojedinělé.

A tak na polygonu u amerického Pittsbughu je simulátor otevřených dveří u stojícího vozidla, simulátor přecházejícího chodce, je tu speciální kruhový objezd, a to dokonce i se světelnou signalizací, jsou tu dvouproudé i čtyřproudé silnice na testování reakce při jejich příčném přejíždění. Je tu i možnost schovat nebo částečně zneviditelnit dopravní značení…

Testovací centrum Uber ALMONO

FOTO: Uber

Prostě se tu auta připravují na jízdu ve skutečném světě. Programátoři tu přímo na místě upravují řídicí systémy, technici upravují senzory a jsou tu také asistenti, kteří ve skutečném provozu sedí za volantem a sledují práci auta a případné chyby korigují. I tihle lidé musí být náležitě proškoleni.

To vše v ohromném a technologicky velmi vyspělém areálu. A to vše proto, že podpora těchto projektů je v dané oblasti vysoká. Bohužel Česko zatím zaspalo a memorandum o podpoře podobných technologií je v ČR tak čerstvé, že ještě ani inkoust nezaschl. A proto se staví podobné polygony v USA, Velké Británii, Německu…