Kdybyste měli nějaké původní auto z klasické série Lightweight z let 1959 až 1963, byli byste multimilionáři. Těch totiž bylo vyrobeno pouze osm. Ostatně i kdyby to nebyly odlehčené sportovní verze, bylo by to dost dobré – standardních DB4 spatřilo světlo světa jen 75 kusů a nedávno byl jeden kousek vydražen za čtyři milióny dolarů (asi 88 miliónů korun).

Ale teď se čísla zvednou – zatím prototyp na bází odlehčené verze se prohání na okruhu v Millbrooku, kde se ladí poslední detaily tohoto auta. Jde o (ne)přesnou repliku podle původních plánů. Ze starého bude vzato prakticky vše, jen se to trochu poupraví, aby motor, brzdy a pružení byly lepší. Však také tato auta nikdy nespatří klasickou silnici – nemají silniční homologaci. A tak jsou určeny pro závody. Proto mají i vnitřní klec dle regulí FIA nebo skořepinové sedačky se čtyřbodovými pásy.

Aston Martin DB4 GT Continuation prototype

FOTO: Aston Martin

Kdo by se bál, že auto ztratí svou původnost, tak ho musíme uklidnit – žádné normy Euro, žádné katalyzátory, vstřikovače, keramické kotouče… Řadový šestiválec o objemu 3,8 litru je stále napájen vzduchem a benzínem díky karburátorům Weber. Dvojité zapalování zaručuje dobré zapálení směsi. Výkon motoru je asi 340 koní (dříve měla závodní verze asi 300 koní, silniční 240 koní). Na zadní kola se přenáší všechna síla přes čtyřstupňovou převodovku.

Auto bude určeno jen na závodění, třeba v rámci závodů Goodwood Revival nebo na seriály historických vozidel. Cena nebude lidová, ale proti originálu to bude ještě levné. V přepočtu asi tak polovinu výše uvedené částky, takže tak 40 miliónů korun.