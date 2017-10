Když uvedla před lety Honda hybridní model CR-Z, měla jasno – tohle bude trhák. Bohužel tyhle plány nevyšly ani náhodou a auto bylo po několika letech a několikeré snaze o znovunasazení neúspěchem. Ovšem Honda se nehodlá s tím smířit. V Tokiu se objeví nový sporťáček. Bude bezemisní, takže zcela jednoznačně půjde o elektromobil.

Honda CR-Z Final Label

FOTO: Honda

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Zatím tu je jen jediná fotografie jeho zádi, tedy hlavně jeho světla. Co z ní rozklíčujeme? Třeba to, že se hodně podobá zadním světlům z Hondy Urban EV, což je měsíc starý koncept z Frankfurtu nad Mohanem. A Urban EV půjde do výroby. To už u Hondy potvrdili. Takže co to kupé? V Japonsku se taková auta celkem prodávají, takže proč ne? Všimněte si časové a místní souslednosti?

Možná ale bude tenhle koncept trochu v pozadí. Přece jen Honda bude slavit 60 let od vzniku a hlavně 100 miliónů vyrobených motocyklů Honda Super Cub. [celá zpráva]