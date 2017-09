Ten nedávno oznámil, že chce znovu rozjet výrobu modelu Defender, jenž po 68 letech skončil u Land Roveru. [celá zpráva]

Pokud by mu vláda dala zelenou, investoval by do výroby 600 miliónů liber, aby začal tento nekompromisní off-road vyrábět v roce 2020 nebo 2021.

Továrna by měla stát v Anglii, a to i přesto, že na světě jsou levnější destinace, včetně Německa. Tam by prý sehnal hromadu již zaučených lidí, levnější továrnu apod. Ale chce zůstat doma. Chce vyrábět v Anglii a pro Anglii. Jenže aby tohle všechno vybudoval, potřebuje nějakou vládní podporu.

Poslední vyrobený kus modelu Defender.

FOTO: Land Rover

Samozřejmě že takové nabídky se musí dobře poslouchat i tamním vládním špičkám. Vždyť kvůli brexitu se mnohé ostrovní továrny obávají své budoucnosti. A jeden z nejbohatších mužů v zemi tu říká, že postaví továrnu, ve které by chtěl vyrábět 25 000 vozidel ročně. Kde by je chtěl udat? V Anglii, ale hlavně v Africe, jižní Americe a všude tam, kde je zájem o auto fortelné, pevné, nerozbitné.

Je tu ovšem jedna věc, která je trochu na vážkách – práva na auto. Ve Velké Británii totiž koncern JLR překvapivě nevlastní práva na tento vůz. Toho chce Jim Ratliffe využít. Jenže představitelé značky Land Rover říkají, že práva na Defender mají v mnoha zemích světa a u nich doma sice vypršela, ale v současné době je prý znova obnovují. Tak uvidíme.