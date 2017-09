Zatím tedy bylo vyrobeno pouze padesát kusů, které poputují k prvním vybraným lidem, kteří je budou zkoušet. Jenže výroba proběhla v závodě, který má výrobní kapacitu 100 000 vozidel a ten chce GM postupně plně využít. A které je to šťastné auto? Jde o Chevrolet Bolt, elektromobil, o kterém se poslední dobou hodně mluví. Tento hatchback totiž na sebe strhává pozornost svou nenápadností. Žádná velká kampaň, ale testy novinářů ukazují, že třeba papírově je na tom Tesla Model S s dojezdem lépe, ale v reálu ji Chevrolet Bolt pokoří.

Vůz má navíc ještě jednu velkou výhodu proti konkurenci. Všechny systémy, které jsou zapotřebí pro automatické řízení, jsou součástí vozu. Nejsou nějakým doplňkem a počítačovým centrem vpasovaným do kufru vozu. Tohle je reálné auto s komponenty vnořenými do těla vozu.

Kyle Vogt, generální ředitel Cruise Automation (start-up zaměřený na autonomní auta, který koncern GM koupil za 24,1 miliardy dolarů), připravující právě model Bolt, říká, že první auta kvůli své vysoké ceně budou zařazena patrně do firemních flotil. Ale s náběhem výroby by se cena měla snižovat a auto poputuje i do soukromé sféry.