Genesis je značka koncernu Hyundai, která byla vyčleněna do samostatné divize, aby vyráběla luxusní vozy. Nový model G70 je dlouhý 4 685 milimetrů, 1 850 mm měří na šířku a 1 400 mm na výšku, rozvor pak činí 2 835 mm. S těmito rozměry zapadá akorát mezi výše uvedené tři konkurenty.

Jak se povedl design, to necháme na vás. Nás zajímá, s jakou nabídkou uvnitř přijíždí, aby mohl vůbec ty tradiční a velmi konzervativní zákazníky zaujmout. A lze říct, že to není vůbec špatné. Tak například podvozek pochází ze sesterské Kie Stinger. Motorizace tu jsou také podobné. Základem je přeplňovaný dvoulitr se 185 kW (252 koní). Verze Sport pak dostane posílený agregát na 188 kW (255 koní). V nabídce je i naftový motor o objemu 2,2 litru s výkonem 149 kW (202 koní) a točivým momentem 441 Nm.

Tím nejlepším je pak vidlicový zážehový šestiválec o objemu 3,3 litru s výkonem 272 kW (370 koní) a točivým momentem 510 Nm. Zatím neznáme dynamické hodnoty k těm slabším verzím, ale šestiválec zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,7 s a maximální rychlost je 270 km/h.

Auto bude v nabídce jako dvoukolka (pohon na zadek) nebo jako 4x4. Pohon všech kol pak používá systém dynamického vektorování točivého momentu, což znamená, že v reálném čase posílá na každé kolo ideální sílu. To je výhoda čtyřkolek, ale i ty dvoukolky mají něco speciálního – mohou mít sportovní samosvorný diferenciál.

Auto bude mít kompletní bezpečnostní asistenční službu v podobě asistenta sledování před čelní srážkou, vybočení z pruhu, nouzového brzdění, detekci chodců atd. Samozřejmě, že i v luxusní výbavě nechybí nic, co by měla konkurence. Auta nejdřív zamíří do USA, Koreje, Ruska a Číny, do Evropy se G70 dostane až v roce 2019.