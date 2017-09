Policisté na motocyklech jsou v ulicích Londýna velmi častým jevem. Je to nejlepší možný dopravní prostředek do města, kde je tak hustý provoz. Jenže i jejich motocykly mají spalovací motor. A tak policie hledá náhradu.

Nyní dostala do týmu sedm motocyklů Suzuki Burgman s pohonem na vodík. Samozřejmě že nejde o žádné spalování, ale o princip palivových článků, kdy se chemickým sloučením s kyslíkem uvolňují valenční elektrony, které se zachytí a využijí k pohonu elektromotoru.

Proč zrovna vodík? Odborníci říkají, že vodík je jedním z nejdůležitějších paliv budoucnosti. I přes některé nevýhody má několik pozitiv, jako je rychlé dotankování. A policie potřebuje mít své jednotky pohyblivé. Elektromotocykly neustále napojené na nabíječky jim moc nepomohou. Vodík lze během pár minut natankovat a vyrazit dál. Dojezd na plnou nádrž je asi 120 km, což je dost na celou policejní službu.

Výzkum, vědomosti i peníze zůstanou doma



A proč je to zrovna tenhle motocykl? Má to několik zajímavých konotací. Tak předně – tohle je první vozidlo s palivovými články, které má evropské schválení pro provoz na pozemních komunikacích. Takže to znamená, že se může začít prakticky okamžitě vyrábět ve velkých sériích.

Navíc náklady na provoz a údržbu budou nyní částečně spolufinancovány výzkumným centrem APC (Advanced Propulsion Centre), což je britská společnost podporovaná státem, která zkoumá možnosti moderních ekologických pohonných systémů včetně palivových článků. Dohromady to znamená, že Velká Británie podporuje APC, APC podporuje policii a policie slouží Velké Británii. Výzkum, vědomosti a peníze zůstanou doma.