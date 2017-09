Nové SUV od čínského Chery působí mezi jinými čínskými automobilkami velmi profesionálně a jeho vstup do Evropy je tak třeba brát vážně. Model Exeed TX stojí na technicky zajímavé platformě, která umožňuje zástavbu elektrického, hybridního i plug-in hybridního pohonu a to je věc u čínských automobilek nebývalá.

Design, vyvinutý v Evropě, připomíná mix jaguaru a kie a dlužno dodat, že nevypadá věru zle. Automobilka bohužel nezveřejnila rozměry vozu, ale podle všeho jde o třídu Škody Karoq, tedy s délkou kolem 4,4 metru. Kola mohou mít průměr až 19 palců. Uvnitř vozu s kvalitou interiéru jako od prémiových evropských automobilek pak najdete desetipalcový TFT displej od firmy Bosch.

Chery Exeed TX

FOTO: Chery

Chery potvrdilo první motorizaci, kterou bude plug-in hybrid. Ten nabídne zážehovou patnáctistovku o výkonu 110 kW/150 k spojenou s elekromotorem o výkonu 85 KW. Stokilometrovou rychlost by nový model měl pokořit za rovných šest sekund a uhánět by měl až rychlostí 200 km/h. Do rychlosti 120 km/h lze podle výrobce jet výhradně na elektřinu, plně nabité baterie vydrží na zhruba 70 km jízdy.

Chery Automobile vloni vyrobila 700 tisíc automobilů, jedno auto ze sedmi bylo exportováno mimo Čínu. V nejlidnatější zemi světa tak jde o největšího automobilového exportéra.

