Zajímavý koncept Renaultu Symbioz je ukázkou toho, jak automobilismus postupuje kupředu. Zdá se, že je to tak nějak šikmo vpřed. Automobilky ukazují auta ne proto, aby ukázaly krásu automobilového designu. Aby ukázaly směr technice. Aby dokázaly, že ještě dokážou udělat pěkné auto.

Automobilky se rozhodly posouvat hranice automobilů za hranice reality. Budoucnost automobilů už není v tom, že budou automobily. Ale protože naše cestování s nimi se stane zábavou. Stane se pohodlným přesunem z místa A do místa B. Pěkně elektricky a autonomně. V plné konektivitě.

Renault Symbioz

Renault Symbioz

A když auto dojede, tak se připojí k domácí solární elektrárně a může být součástí domácnosti tím, že kapacita akumulátorů může být využita třeba při výpadku proudu, kdy to, co má, dodá domu. A ráno zase otevře dveře, nastaví sedadla podle toho, jak je to komu milé a vyrazí do práce. A po cestě si bude moct celé osazenstvo auta hrát hry, chatovat na sociálních sítích, vybírat maily…

Líbí se vám tenhle popis? Už jste ho několikrát četli? Ano. My víme. Ale víc nám toho bohužel Renault k autu neřekl. Tak se alespoň pokocháme netradičním designem se skleněnou žraločí ploutví na zádi nebo vyklápěcí střechou.

Renault Symbioz

Renault Symbioz

