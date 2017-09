Už dnes mnozí z vás mají v mobilu nebo v počítači jistou umělou inteligenci, společníka, se kterým dokážete komunikovat a který vám splní to, co mu řeknete. V roce 2040 budete mít volant (dnes jsou mobily velké jako pádla, tak proč v roce 2040 by nevypadaly jako volanty?).

Tenhle volant se jmenuje Sayer (po designérovi modelu E-Type) a je to takový chytrý společník. Večer mu řeknete, že ráno pojedete třeba do práce. On vás vzbudí, mezi tím objedná autonomní elektromobil Jaguar, který přijede před váš dům, vy nasadíte Sayera do auta a vyrazíte.

Po cestě s volantem proberete denní úkoly, maily, objednáte nákup, dáte mu instrukce ohledně vyzvednutí dětí ze školy a na nějaké části trasy, která bude zajímavá, vám třeba volant doporučí, že byste se ho mohli chopit a zavzpomínat na staré dobré časy, kdy jste auta skutečně řídili.

Jaguar Future-Type - Sayer

FOTO: Jaguar

Jaguar Future-Type

FOTO: Jaguar

Jaguar Future-Type

FOTO: Jaguar

Tenhle koncept s názvem Future-Type je třímístný (2+1, kdy jedno sedadlo je proti směru jízdy) a je to elektromobil. Víc zatím nevíme. Jaguar ale slibuje, že i v budoucnosti, tedy v roce 2040 budou Jaguary řidičsky zajímavé. Jak je to možné?: Třeba proto, že budou mít volant. To spousta jiných značek už plánuje svět o tento prvek ochudit.

Jaguar Future-Type

FOTO: Jaguar

Jaguar Future-Type

FOTO: Jaguar