Audi totiž začala spolupracovat s čínskou společností Hanergy, se kterou bude vyvíjet solární články pro prosklené panoramatické střechy.

Samozřejmě že solární energie má příliš nízkou plošnou hustotu, aby bylo možné ze střechy získat potřebné množství k dobíjení akumulátorů. Ale energie by mohla stačit na to, aby třeba poháněla větrání, rádio apod. A pokud by auto stálo nečinně na parkovišti a pražilo by do něj slunce, pak samozřejmě veškeré zisky by šly do zásobníků energie.

Dojezd elektrických aut hraje klíčovou roli pro naše zákazníky. Společně s Hanergy plánujeme instalovat inovativní zdroj energie přímo do automobilu, což by znamenalo mnohem více kilometrů na jedno nabití,“ řekl Dr. Bernd Martens, člen vedení Audi.

Nápad umístit solární panely na střechu samozřejmě není nový. Už v roce 1992 to zkusila Mazda u modelu 929. Na některých trzích je taková nabídka u modelu Nissan Leaf nebo Tyoyota Prius Prime. V Německu se pak rozjíždí výroba startupového auta Sion, které je celé pokryto solárními články.

Solární elektromobil Sion

FOTO: Sono Motors