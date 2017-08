Moderní konstruktéři konečně pochopili, že tloustnutí aut musí někdy přestat, a pokud chtějí větší rychlost, sílu a menší spotřebu a emise, musí naopak hmotnost snižovat. A tak BMW M5 mezigeneračně zhublo devadesát kilogramů, a to především díky použití vysokopevnostních a přitom ultralevných dílů z uhlíkového kompozitu. Místo 1945 kg tak nově auto váží 1855 kg.

Ovšem to není všechno. Zájemci si mohou například objednat carbon-keramické brzdy, které nejenže ještě lépe brzdí, ale hlavně jsou o dalších 23 kg lehčí.

Video

BMW M5

Zdroj: BMW

O designu BMW M5 nemá moc cenu se rozepisovat. Je to tradiční M vzhled, takže velké vstupy vzduchu, velká kola (19 nebo 20 palců), zadní difuzor a čtyři koncovky výfuku.

V interiéru jsou sportovní sedadla obšitá kůží, obložení opět z uhlíkového kompozitu a spousta doplňků určených jen pro M model, jako je například ovládání zvuku výfuku.

BMW M5 (2018)

FOTO: BMW

BMW M5 (2018)

FOTO: BMW

Ale to samozřejmě není to hlavní. To nejdůležitější je pod přední kapotou a má to opět osm válců. Opět to má 4,4 litru. Ale proti minulým letům tomu trochu narostl hřebínek. Připomeňme si, že dosud mělo BMW M5 výkon 428 kW a točivý moment 677 Nm. Nová generace má výkon 447 kW (600 koní) v rozmezí 5600 až 6700 ot./min a točivý moment 750 Nm.

Z klidu na stovku auto vysprintuje za 3,4 sekundy a maximální rychlost je omezena tradičně na 250 km/h. Bez omezovače je to pak 305 km/h. Osmistupňová převodovka, stejně jako plynový pedál a pružení reagují na změnu jízdního režimu, který se dá přepínat mezi módy Efficient, Sport, and Sport Plus. Zajímavé je, že auto má pohon všech kol, ale opět se tu dá vybírat mezi elektronicky regulovanými sekvencemi 4WD, 4WD Sport a 2WD.

BMW M5 (2018)

FOTO: BMW

Cena BMW M5 začíná na 117 900 eurech, což je něco nad tři milióny korun. První objednávky se přijímají od září, první dodávky zákazníkům přijedou na začátku roku 2018.