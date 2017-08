Pokud neznáte značku Chery, pak to není proto, že by to byla nějaká miniaturní firmička. Je to největší čínský exportér automobilů. Z Číny směřovalo už 1,2 miliónu automobilů značky, přičemž minulý rok Chery vyrobilo 700 000 vozidel a 100 000 jich směřovalo za hranice.

Chery je také značka, která nejde cestou ostatních firem v regionu. Už před lety, kdy čínské firmy neuměly ani pořádně přidělat práh auta a na autosalony vozily modely, kterým je přivrtávaly samořeznými šrouby, Chery najímalo zahraniční konstruktéry, technology a hledalo řešení. Vyplácí se.

Nové Chery pro Evropu

FOTO: Chery

Teď hledí Chery k Evropě. Na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem představí nové auto, které bude velikostí spadat do kompaktních SUV. Na nové platformě bude stát auto, které ponese silně elektrifikovanou pohonnou jednotku, a to jak v klasické verzi elektromobilu s dobíjením, tak i hybridu. Samozřejmě nebude chybět i spalovací motor.

Auto bude nabízeno pro ty, kteří myslí progresivně, mají rádi dobrý a výrazný design, potrpí si na dobrou výbavu a také prý na kvalitu. Podívejte se třeba na ovladače klimatizace – vypadají, že mezery mezi tlačítky byste neprocpali ani list papíru a kolečka mají v sobě zabudované displeje – na jednom s teplotou, na druhém s hodinami. Pěkný nápad.

Nové Chery pro Evropu

FOTO: Chery

Značka půjde podobnou cestou jako další firmy z Číny. Nebude prodávat pod svým logem, ale vytvoří zcela nový brand, který bude výhradně pro evropský exportní trh. Stejně to udělalo třeba Geely, když vytvořilo Lynk & Co, což je vlastně čínské auto na podvozku Volva (to patří koncernu Geely).[celá zpráva]