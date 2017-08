Auto Bild i jeho česká mutace Auto Tip tvrdí, že nový model se bude jmenovat Felicia E. Postavená bude na podobných základech jako Volkswagen I.D. Dojezd na jedno nabití by tak byl zhruba 500 kilometrů.

Šéf strategického rozvoje koncernu VW Thomas Sedran v červenci řekl, že nový hatchback I.D. bude o 7000 až 8000 dolarů levnější než Tesla Model 3, která nyní začíná na ceně 35 000 dolarů (cca 800 000 korun). Znamenalo by to prodejní cenu pod 600 tisíc korun a za podobnou nebo možná ještě nižší částku by se patrně prodávala i Felicia E.

Elektrický koncept Volkswagenu (skica)

FOTO: Volkswagen

Na trh by nový model měl přijít za čtyři roky. Prvním elektrickým modelem bude SUV Kodiaq, jenž dorazí v roce 2020. Škoda jej letos prezentovala na šanghajském autosalonu; studii Vision E mohly Novinky.cz na akci pro dva novináře z celého světa prozkoumat ještě před světovou premiérou. [celá zpráva]

Škoda název Felicia používala pro svůj poslední kabriolet (1959–1964), po spojení s koncernem Volkswagen jej měl na zádi nástupce favoritu (1994–2001).

Video

Exkluzivně: Studii Škoda Vision E jsme důkladně prozkoumali před premiérou.

Zdroj: Novinky.cz